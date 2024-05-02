Арбитражный суд Московской области рассмотрел дело о нарушении блогером авторских прав, связанных с использованием чужого видео в рекламе, передает ТАСС. Речь идёт о видео-ролике "рилс", опубликованном в запрещённой в России социальной сети Instagram (организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ). Ролик назывался "5 вещей, которые нужно сделать после погашения ипотеки".
Индивидуальный предприниматель скопировал этот ролик и использовал его в своей рекламе в интернете. Автор видео через своего юриста Дарину Лисецкую обратился в суд с требованием взыскать с предпринимателя 500 тысяч рублей. Однако суд удовлетворил иск лишь частично, взыскав с предпринимателя 300 тысяч рублей.
"Ко мне обратилась блогер-риелтор, которой подписчики сообщили, что есть человек, скопировавший её рилс. В итоге суд признал, что ответчик нарушил интеллектуальные права на рилс, полностью скопировав его", — рассказала юрист.
Представляющая интересы заявительницы утверждает, что они довольны решением суда и обжаловать его не будут.
Фото: commons. wikimedia.org/Macchrissli (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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