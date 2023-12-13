Старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль сообщил, что продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами поставило Данию в «глупое положение». Причина в том, что соглашение стран было продлено в период конфликта на Украине - то есть, именно в то время, когда все западные страны разрывают контакты с РФ.
- Теперь на Украине боевые действия, и против России действует пакет всеобъемлющих санкций, поэтому эта тема стала весьма чувствительной, - сообщил политик в своем интервью изданию Danmarks Radio.
По его мнению, речь идет не только о сотрудничестве, но и о безопасности. Русские, как считает Сплидсбоэль, будут использовать эту «лазейку» для шпионажа.
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