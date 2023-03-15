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  • Опубликована сегодня в 21:10

Дания направит Киеву новый пакет военной помощи на $150 млн

Дания вновь стала "военным донором" для Украины, направив ей пакет военной помощи в размере 1 млрд датских крон (около $150 млн). Об этом сообщили на официальном сайте Министерства обороны скандинавского государства.

Военная "посылка" будет содержать стрелковое оружие, крупнокалиберные пулемёты, противотанковые мины, зенитные ракеты, а также боеприпасы. Такое наполнение одобрило большинство членов парламента Дании.

Стоит отметить, что к текущему моменту ряд стран передали около $630 млн в распоряжение Международного фонда помощи Украине.

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