Дания вновь стала "военным донором" для Украины, направив ей пакет военной помощи в размере 1 млрд датских крон (около $150 млн). Об этом сообщили на официальном сайте Министерства обороны скандинавского государства.
Военная "посылка" будет содержать стрелковое оружие, крупнокалиберные пулемёты, противотанковые мины, зенитные ракеты, а также боеприпасы. Такое наполнение одобрило большинство членов парламента Дании.
Стоит отметить, что к текущему моменту ряд стран передали около $630 млн в распоряжение Международного фонда помощи Украине.
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