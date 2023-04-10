Украина в ближайший месяц может получить 19 французских самоходных артиллерийских установок CAESAR от Дании. Такой информацией поделился и.о. министра обороны королевства Троелс Лунд Поульсен.
Стоит напомнить, что датский политик прибыл в Одессу и вместе с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым провёл пресс-конференцию, где сообщил такую новость.
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