Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил о трудностях, с которыми сталкивается страна в получении финансовой и военной помощи от стран Запада, сообщает ТАСС.
Он отметил, что продолжительность специальной военной операции России на Украине стала неожиданностью, и выделение новых траншей помощи становится все более сложным. Данилов подчеркнул, что Украина не должна рассчитывать на постоянную поддержку и помощь со стороны Запада.
Ранее министр финансов Сергей Марченко также отметил, что интерес со стороны западных стран к выделению средств Украине снижается, и Киеву все труднее просить о финансировании, выражая при этом готовность к проведению необходимых реформ для поддержания поддержки со стороны Запада.
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