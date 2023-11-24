Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил о трудностях, с которыми сталкивается страна в получении финансовой и военной помощи от стран Запада, сообщает ТАСС.

Он отметил, что продолжительность специальной военной операции России на Украине стала неожиданностью, и выделение новых траншей помощи становится все более сложным. Данилов подчеркнул, что Украина не должна рассчитывать на постоянную поддержку и помощь со стороны Запада.

Ранее министр финансов Сергей Марченко также отметил, что интерес со стороны западных стран к выделению средств Украине снижается, и Киеву все труднее просить о финансировании, выражая при этом готовность к проведению необходимых реформ для поддержания поддержки со стороны Запада.