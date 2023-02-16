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  • Опубликована сегодня в 15:12

Глава МИД Саудовской Аравии в ближайшее время посетит Дамаск

Фейсал бен Фархан Аль Сауд, глава МИД Саудовской Аравии, в ближайшие дни посетит столицу Сирии Дамаск впервые с момента начала гражданской войны в стране в 2011 году. Об этом сообщил сирийский информированный источник.

"Саудовский министр иностранных дел Фейсал бен Фархан Аль Сауд посетит Дамаск в ближайшие дни. В настоящий момент ведутся приготовления к визиту принца Фейсала"

Ранее стало известно, что в скором времени пострадавшая от землетрясения Сирия также встретит главу МИД Армении Арарата Мирзояна.

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