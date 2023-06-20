Дальнегорцы возмущены рекламой службы по контракту вблизи сервиса ритуальных услуг

Жители Дальнегорска раскритиковали администрацию мэра Александра Теребилова за появление рекламы службы по контракту в ВС РФ в неудачном месте. Власти города согласовали размещение баннера вблизи от здания, в котором предоставляют ритуальные услуги.

Местный Telegram-канал опубликовал ролик, на котором видно, что два объекта находятся буквально в нескольких метрах друг от друга. Под постом появилось множество комментариев недовольных горожан.

"У нас как всегда могут подобрать место для баннера", — с иронией отметили авторы канала.

Дальнегорцы считают, что власти могли согласовать более нейтральное место, которое не вызовет ни у кого негативных ассоциаций. По мнению одного из пользователей, чиновником следовало думать головой, когда они давали разрешение на размещение рекламы.

Ранее журналисты писали, что команда Теребилова отстранилась от проблемы семьи участника СВО. Так, супруга военнослужащего попала в тяжелом состоянии в реанимацию. При этом женщина долгое время не могла получить лечение по квоте. Только резонанс в СМИ позволил ей добиться соответствующей медицинской помощи.