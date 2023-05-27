Ситуация с благоустройством в Дальнегорске расходится с "картинкой" в СМИ. Горожане не исключают коррупции

Жители Дальнегорска раскритиковали главу местной администрации Александра Теребилова за неудовлетворительные темпы благоустройства общественных пространств. Они не исключают наличие коррупционных схем в этой сфере.
26 мая глава Приморского края Олег Кожемяко лично посетил парк Пушкина в Дальнегорске в рамках рабочей поездки. Городские СМИ сообщили, что в этом году парк сделают еще лучше, установив там модульный туалет, малые архитектурные формы, велопарковки, урны и скамейки. Однако, несмотря на попытки СМИ создать вокруг Теребилова хороший информационный фон, ситуация в парке далека от "красочной" картинки в медиа.
За парк Пушкина "взялись" еще в 2019 году, но работы идут более чем неторопливо. В соседних районах Приморья аналогичное благоустройство проводят быстрей. Жители Дальнегорска приводят властям в пример сквер в Кавалерово. Они также опасаются, что Теребилов осваивает выделяемые из регионального бюджета средства.
Это не безосновательные подозрения — еще в 2020 году Теребилов за бюджетный счет купил дорогой автомобиль, а до вступления в должность главы округа занимался торговлей, что принесло ему прозвище "Лавочник". На этом фоне слухи о коррупции в его окружении прочно закрепились в общественном сознании.
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