К 2025 году планируется завершение строительства трех современных школ в селах Туруф, Хурик и Джульджаг Табасаранского района Дагестана. Образовательные учреждения рассчитаны на 900 ученических мест, сообщает глава района Магомед Курбанов.
"В этом году завершаем возведение образовательного объекта на 100 мест в селе Туруф, а Хурик по плану у нас стоит на 2024 год, тут школа рассчитана на 500 мест. В Джульджаге к 2025 году появится школа на 300 мест, сейчас школьники села учатся в здании, построенном в 60-е годы"
Решение построить большой комплекс школ обуславливается тем, что руководство района хочет создать "одинаковые условия для обучения, как у городских". Комфортная среда - ключевой фактор постройки учреждений.
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