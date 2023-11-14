Рекордные труды: житель Дагестана за рекордные сроки переписал Коран

Житель села Параул в Дагестане, Сулейман Аширлаев, установил рекорд, переписав Коран в невероятно короткие сроки. Презентация рукописи прошла в Махачкале, как сообщает корреспондент агентства ТАСС.

Согласно словам самого Аширлаева, ему удалось переписать священный текст за 4,5 месяца. Рукопись весит почти 38 кг и выполнена на редкой бумаге уникальным каллиграфическим шрифтом. Кожаный переплет, отделанный чеканкой, придает ей особый характер.

На презентации присутствовал министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов, который подчеркнул уникальность этого труда, отметив, что за многие десятилетия не было Корана, переписанного таким особенным каллиграфическим способом. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев также присутствовал на мероприятии.