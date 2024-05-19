Мэрии атакованных в 1945 году американскими ядерными бомбами городов Хиросима и Нагасаки выразили солидарный протест Соединенным штатам после известия об испытаниях на полигоне в штате Невада, сообщает РИА Новости. Устроившей атомную катастрофу стране, которая вновь начала эксперименты субкритического характера японцы выразили решительное осуждение.
"Это испытание идет вразрез с желаниями многих людей, включая переживших атомные бомбардировки, призывающих к отказу от ядерного оружия и настаивающих на том, что никто не должен испытать это еще раз. Это испытание недопустимо ни при каких обстоятельствах", - сказано в послание, направленном послу США в Японии Раму Эмануэлю и в аппарат главы Белого дома Джо Байдена.
Ранее Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики сообщило, что в середине мая был осуществлён "субкритический эксперимент" в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов. Детали испытаний ведомства не разглашает. Но отмечает, что всё происходит в рамках международных договоренностей и угроз мировой безопасности на данный момент нет.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Mj-птица (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).
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