Дагестан вложит 57 млн рублей в современные детские лагеря с быстровозводимыми конструкциями

В рамках модернизации системы отдыха и оздоровления детей Дагестана из федерального бюджета выделены 57 млн рублей на строительство быстровозводимых конструкций в детских оздоровительных лагерях.

Председатель правительства региона, Абдулмуслим Абдулмуслимов, подчеркнул доверие, оказанное региону, и призвал к ответственному выполнению строительных работ с соблюдением качества и сроков.

Из-за недофинансирования и других сложностей многие детские лагеря региона оказались в упадке, но новые инвестиции направлены на их обновление. В текущем году на эти цели в бюджете региона предусмотрено более 380 млн рублей, что означает увеличение финансирования данного направления на 5% по сравнению с прошлым годом.