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  • Опубликована сегодня в 8:31

"Исторические здания не ценятся Бегловской мафией" - петербуржцы о разрушении дачи Фаберже

Петербуржцы пытаются спасти объекты культурного наследия от разрушения, но чиновники Смольного игнорируют призывы горожан. В Сети ситуацию объяснили тем, что "исторические здания не ценятся Бегловской мафией".

Активисты организовали субботник и убрали территорию дачи Фаберже, рассказывают авторы паблика "Дежурный по Питеру" в социальной сети "ВКонтакте". Жители города очистили от мусора территорию около пруда и фонтана, а также само здание, которое было построено в 1901–1902 годах по проекту архитектора Карла Шмидта. Так они попытались обратить внимание чиновников на разрушение дома.

Пользователи Сети высоко оценили старания активистов, но выразили сожаление по поводу того, что в Смольном вряд отреагируют на это. Уже несколько лет команда Беглова игнорирует ситуацию с разрушением исторических зданий. Не обращают на это внимание и чиновники Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

"Исторические здания не ценятся Бегловской мафией" - петербуржцы о разрушении дачи Фаберже. 11513.jpeg
"Исторические здания не ценятся Бегловской мафией" - петербуржцы о разрушении дачи Фаберже. 11514.jpeg
"Исторические здания не ценятся Бегловской мафией" - петербуржцы о разрушении дачи Фаберже. 11515.jpeg
"Исторические здания не ценятся Бегловской мафией" - петербуржцы о разрушении дачи Фаберже. 11516.jpeg

От такой ситуации зачастую выигрывают девелоперы, которым чиновники разрешают сносить старые здания, даже несмотря на их историческую ценность, сообщали ранее журналисты.

"Исторические здания не ценятся Бегловской мафией" - петербуржцы о разрушении дачи Фаберже. 11517.jpeg
"Исторические здания не ценятся Бегловской мафией" - петербуржцы о разрушении дачи Фаберже. 11518.jpeg
"Исторические здания не ценятся Бегловской мафией" - петербуржцы о разрушении дачи Фаберже. 11519.jpeg

Напомним, проблемой с разрушением дачи Фаберже заинтересовались представители Следственного комитета РФ. По факту ненадлежащего сохранения объекта культурного наследия возбуждено уголовное дело.

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