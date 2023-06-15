"Исторические здания не ценятся Бегловской мафией" - петербуржцы о разрушении дачи Фаберже

Петербуржцы пытаются спасти объекты культурного наследия от разрушения, но чиновники Смольного игнорируют призывы горожан. В Сети ситуацию объяснили тем, что "исторические здания не ценятся Бегловской мафией".
Активисты организовали субботник и убрали территорию дачи Фаберже, рассказывают авторы паблика "Дежурный по Питеру" в социальной сети "ВКонтакте". Жители города очистили от мусора территорию около пруда и фонтана, а также само здание, которое было построено в 1901–1902 годах по проекту архитектора Карла Шмидта. Так они попытались обратить внимание чиновников на разрушение дома.
Пользователи Сети высоко оценили старания активистов, но выразили сожаление по поводу того, что в Смольном вряд отреагируют на это. Уже несколько лет команда Беглова игнорирует ситуацию с разрушением исторических зданий. Не обращают на это внимание и чиновники Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
От такой ситуации зачастую выигрывают девелоперы, которым чиновники разрешают сносить старые здания, даже несмотря на их историческую ценность, сообщали ранее журналисты.
Напомним, проблемой с разрушением дачи Фаберже заинтересовались представители Следственного комитета РФ. По факту ненадлежащего сохранения объекта культурного наследия возбуждено уголовное дело.
Горные курорты России, Казахстана и Узбекистана договорились о создании Евразийского альянса горных курортов
8 июня 2023 г. Руководители горных курортов "Роза Хутор" (Российская Федерация), "Шымбулак" (Республика Казахстан) и "Амирсой" (Республика Узбекистан) начали совместную работу по созданию Евразийского Альянса горных курортов (ЕАГК).
Подписан Меморандум о сотрудничестве между курортами "Роза Хутор" и Тайву
Горный курорт "Роза Хутор" и китайский горнолыжный курорт Тайву, расположенный в районе Чонли, городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй, подписали Меморандум о сотрудничестве.
Беглов заявляет о росте зарплат в Петербурге на фоне падения уровня денежного благосостояния семей
Уровень благосостояния семей в Петербурге стал ниже по сравнению с предыдущим годом.
"Роза Хутор" и TravelLine запустили портал для MICE-рынка
"Роза Хутор" активно развивает MICE-направление своей деятельности и является одним из лидеров рынка делового туризма страны.