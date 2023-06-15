"Исторические здания не ценятся Бегловской мафией" - петербуржцы о разрушении дачи Фаберже

Петербуржцы пытаются спасти объекты культурного наследия от разрушения, но чиновники Смольного игнорируют призывы горожан. В Сети ситуацию объяснили тем, что "исторические здания не ценятся Бегловской мафией".

Активисты организовали субботник и убрали территорию дачи Фаберже, рассказывают авторы паблика "Дежурный по Питеру" в социальной сети "ВКонтакте". Жители города очистили от мусора территорию около пруда и фонтана, а также само здание, которое было построено в 1901–1902 годах по проекту архитектора Карла Шмидта. Так они попытались обратить внимание чиновников на разрушение дома.

Пользователи Сети высоко оценили старания активистов, но выразили сожаление по поводу того, что в Смольном вряд отреагируют на это. Уже несколько лет команда Беглова игнорирует ситуацию с разрушением исторических зданий. Не обращают на это внимание и чиновники Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

От такой ситуации зачастую выигрывают девелоперы, которым чиновники разрешают сносить старые здания, даже несмотря на их историческую ценность, сообщали ранее журналисты.

Напомним, проблемой с разрушением дачи Фаберже заинтересовались представители Следственного комитета РФ. По факту ненадлежащего сохранения объекта культурного наследия возбуждено уголовное дело.