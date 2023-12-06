Гинеколог Волкова: цистит может быть вызван болезнями ЖКТ и стрессом

Появление симптомов цистита, таких как болезненное мочеиспускание, недержание мочи и частые посещения туалета, может значительно ухудшить качество жизни женщины, предупредила акушер-гинеколог Екатерина Волкова.
В интервью изданию "Доктор Питер" она выделила факторы, способствующие развитию этого заболевания. Цистит часто сопровождает период менопаузы, иногда остается незамеченным. Гормональные нарушения, такие как гипотиреоз, избыток пролактина, и недостаток жиров, также могут быть провоцирующими. Болезни ЖКТ, включая кишечную палочку, проблемы с поджелудочной железой, дисфункцию желчного пузыря и гастрит, также связаны с развитием цистита. Врач советует минимизировать употребление продуктов, вызывающих воспаление, таких как выпечка, сладости, газированные напитки, алкоголь и жареное. Стресс также оказывает негативное воздействие на состояние выделительной системы, так как уровень кортизола, вырабатываемого при стрессе, может подорвать иммунитет мочеполового тракта и повлиять на гормональный баланс.
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