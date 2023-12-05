200 палаток и 800 спальных мешков для помощи беженцам Греция отправила на Кипр

Греция отправила на Кипр через механизм гражданской защиты Европы 200 палаток и 800 спальных мешков, предоставляя поддержку беженцам, прибывающим на остров из Ближнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по борьбе с климатическими кризисами и гражданской защиты Греции.

В ответ на запрос Кипра через Европейский механизм гражданской защиты Греция немедленно предоставила материальную гуманитарную помощь, с целью повысить готовность страны к возможному увеличению потока беженцев из-за событий на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС.

Пресс-служба отметила, что Греция уже доставила 200 палаток и 800 спальных мешков на остров в рамках этого запроса через механизм гражданской защиты ЕС. Все необходимые материалы для приема и размещения беженцев были переданы официальной кипрской делегации в конце прошлой недели во время церемонии, которая прошла в порту Лимасола при участии посла Греции на Кипре Иоанниса Папамелетиу.