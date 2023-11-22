Фадеев: успех хита "Мой мармеладный" свидетельствует о том, что люди в мире не желают устранения русской культуры

Максим Фадеев отметил, что успех хита "Мой мармеладный" Кати Лель свидетельствует о том, что люди в мире не желают устранения русской культуры. Песня продолжает пользоваться популярностью даже спустя двадцать лет после своего выхода, поднимаясь в мировых чартах даже в условиях, когда русскую культуру ставят под сомнение.
Продюсер выразил мнение, подчеркнув, что в период так называемой "отмены" российской культуры, этот трек стал успешным музыкальным явлением. Фадеев сказал, что всегда утверждал, что благодаря отличительным чертам нашей культуры люди, сбитые с толку, снова обратят внимание на Россию.
Продюсер также уточнил, что на данный момент под песню было создано более 160 тысяч видео.
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