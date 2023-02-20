Facebook* и Instagram* ждут нововведения: в скором времени пользователи этих социальных сетей смогут верифицировать свой аккаунт, то есть подтвердить подлинность владения страницы от их лица. Такая услуга будет платной, сообщил глава компании Марк Цукерберг.
"На этой неделе мы начинаем внедрять функцию Meta Verified - услугу по подписке, которая позволит вам подтвердить вашу учетную запись с помощью государственного удостоверения личности, получить синий значок, дополнительную защиту от выдающих себя за вас аккаунтов и прямой доступ к службе поддержки"
$11.99 в месяц в веб-версии и $14.99 в месяц для мобильных устройств на системе iOS - такова цена месячной подписки, которую первыми опробуют жители Австралии и Новой Зеландии. Далее, руководители будут постепенно внедрять верификацию на территории других стран
*данные социальные сети принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремисткой организацией и запрещена на территории страны.
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