Ряд магазинов и отелей на Кубе начал принимать оплату за товары и услуги банковскими картами российской платежной системы "Мир".

При этом, при оплате в долларах с рублевых карт, применяется курс банка, выпустившего карту.

Эта новая услуга уже доступна в нескольких магазинах в Гаване и курортном Варадеро.