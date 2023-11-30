Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.12.2023 : 88,5819
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.12.2023 : 96,8827
Банковские карты
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована вчера в 22:52

Банковские карты "Мир" вводятся в оборот Кубы: Магазины и отели начинают принимать российские карты

Ряд магазинов и отелей на Кубе начал принимать оплату за товары и услуги банковскими картами российской платежной системы "Мир".

При этом, при оплате в долларах с рублевых карт, применяется курс банка, выпустившего карту.

Эта новая услуга уже доступна в нескольких магазинах в Гаване и курортном Варадеро.

Мир

Дипломаты США на Ближнем Востоке предупреждают об ущербе для репутации страны в связи с позицией по конфликту

Дипломаты США на Ближнем Востоке предупреждают об ущербе для репутации страны в связи с позицией по конфликту

Сотрудники внешнеполитического ведомства выражают обеспокоенность "серьезным вредом".

Читать полностью
Израиль обещает продолжить войну в секторе Газа до окончательной победы над ХАМАС

Израиль обещает продолжить войну в секторе Газа до окончательной победы над ХАМАС

Галант выразил благодарность США.

Читать полностью

Общество

Финальные испытания проводятся над первой в России технологией регенерации хряща

Финальные испытания проводятся над первой в России технологией регенерации хряща

Первая в России технология регенерации хрящевой ткани для лечения остеоартрозов проходит последние испытания и готова к широкому применению, заявил замгендиректора АО "Генериум" Дмитрий Кудлай.

Читать полностью
Названа самая вкусная еда для человека

Названа самая вкусная еда для человека

Самой вкусной для людей признана еда с равным содержанием жиров и углеводов, следует из исследования университета Бристоля. Ученые опровергли предположение, что высокая калорийность делает пищу более желанной.

Читать полностью

Новости