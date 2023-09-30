Полузащитник ЦСКА Мухин: в РПЛ появилась интрига.

Полузащитник ЦСКА, Максим Мухин, поделился своим мнением о напряженной борьбе в Российской Премьер-Лиге после игры 10-го тура против "Балтики" (1:0).
"Как я оцениваю треть чемпионата? Могло быть и лучше. В начале матчей у нас проблемы, но мы исправляем ситуацию во втором тайме. Не вполне удовлетворен, есть к чему стремиться", — поделился Мухин с корреспондентом "Чемпионата" Александром Ершовым.
Он также отметил интригу в РПЛ, выделив "Краснодар" на первом месте с 24 очками и выразив удивление по поводу выступлений "Зенита", который не так уверенно выступает, как обычно.
После этой победы ЦСКА набрала 16 очков, поднявшись на шестую строчку турнирной таблицы, в то время как "Балтика" семь очков и занимает 14-е место. "Зенит" находится на четвертом месте с 17 очками.
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