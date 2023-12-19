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Специалисты создали новые кристаллы для лечения нейродегенеративных заболеваний
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  • Опубликована сегодня в 14:42

Специалисты создали новые кристаллы для лечения нейродегенеративных заболеваний

Специалисты из Федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН" синтезировали кристаллы нового гибридного материала, перспективного для лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как Альцгеймер, Паркинсон и шизофрения.

Этот материал, основанный на органическом соединении, обладает высоким фармакологическим потенциалом. Исследование подчеркивает его значимость для разработки новых лекарств и открывает перспективы в области разработки гибридных материалов с уникальными свойствами для применения не только в медицине, но и в энергетике и электронике, сообщает ТАСС.

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