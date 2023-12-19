Специалисты создали новые кристаллы для лечения нейродегенеративных заболеваний

Специалисты из Федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН" синтезировали кристаллы нового гибридного материала, перспективного для лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как Альцгеймер, Паркинсон и шизофрения.
Этот материал, основанный на органическом соединении, обладает высоким фармакологическим потенциалом. Исследование подчеркивает его значимость для разработки новых лекарств и открывает перспективы в области разработки гибридных материалов с уникальными свойствами для применения не только в медицине, но и в энергетике и электронике, сообщает ТАСС.
Исследователи опровергли связь использования гаджетов детьми с развитием аутизма
Исследование, проведенное израильскими учеными университета Ариэля и опубликованное в Journal of the American Medical Association (JAMA), опровергло связь между длительным использованием гаджетов детьми и развитием аутизма.
Члены ЕС допускают провальные результаты НАТО из-за помощи Украине
Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на анонимные источники.
"Авто Года в России" опросила россиян о надежности автомобилей
Российские водители, с опытом владения разными марками, ассоциируют надежность преимущественно с Японией (61,3%) и Германией (25,7%). Россияне считают российские, китайские и французские автомобили наименее надежными (50,3%, 21,8%, и 14,3% соответственно).
Ученые назвали количество сахара, которое можно добавлять в кофе или чай без вреда для здоровья
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