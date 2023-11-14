Ученые в России обнаружили ранее неизвестные свойства жидких кристаллов

Ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта обнаружили ранее неизвестные свойства нано- и микроразмерных жидких кристаллов, открывая новые перспективы в создании сверхминиатюрных электрооптических датчиков и медицинских анализаторов. Эти результаты, опубликованные в Journal of Molecular Liquids, предоставляют базу для разработки чувствительных сенсоров с простой конструкцией, высокой адаптивностью и низким управляющим напряжением, сообщает РИА Новости.

Жидкие кристаллы представляют собой особое состояние вещества, объединяющее текучесть и кристаллоподобные свойства. Они чрезвычайно чувствительны к внешним воздействиям, таким как электрические и магнитные поля, и изменения температуры. Исследователи БФУ провели моделирование процессов текучести в микро- и наноразмерных системах жидких кристаллов, что позволяет прогнозировать широкий спектр процессов при их технологической обработке.

Эти новые свойства жидких кристаллов обладают значительным потенциалом для создания биомедицинских устройств, таких как электрооптические датчики. Возможность мгновенного переключения электрооптических характеристик делает их идеальными для разработки устройств для быстрого анализа клеток, тканей и биожидкостей как в лабораторных условиях, так и дома. Оптические датчики на основе жидких кристаллов могут снять необходимость в химических маркерах, усиливая оптические сигналы биологических структур, и создать инновационные "лаборатории на чипе". Исследования поведения жидких кристаллов на границах раздела сред имеют также важное значение для изучения биологических систем.