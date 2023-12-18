По факту ДТП с участием автобуса с детьми проводят проверку в Башкирии

В республике Башкортостан проведена проверка по поводу ДТП, в котором участвовал экскурсионный автобус с детьми. Инцидент произошел на Затонском шоссе в Уфимском районе, где автобус, перевозивший 33 пассажира, столкнулся с грузовиком. Семь человек пострадали, в том числе пятеро детей.

Также стало известно о происшествии в Можгинском районе Удмуртии, где легковой автомобиль сбил пешехода до смерти, передает izhlife.ru, ссылаясь на информацию 1-го отдела УГИБДД по республике, сообщает "Russia Today".

Инцидент произошел на 19-м километре дороги Можга - Старый Березняк. По имеющейся информации, водитель иномарки Daewoo Nexia совершил наезд на 63-летнего мужчину, который двигался по проезжей части встречным направлением без световозвращающих элементов. Ранее было сообщено о вынесении приговора водителю, сбившему мотоциклиста, в Магадане.