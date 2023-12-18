По факту ДТП с участием автобуса с детьми проводят проверку в Башкирии

В республике Башкортостан проведена проверка по поводу ДТП, в котором участвовал экскурсионный автобус с детьми. Инцидент произошел на Затонском шоссе в Уфимском районе, где автобус, перевозивший 33 пассажира, столкнулся с грузовиком. Семь человек пострадали, в том числе пятеро детей.
Также стало известно о происшествии в Можгинском районе Удмуртии, где легковой автомобиль сбил пешехода до смерти, передает izhlife.ru, ссылаясь на информацию 1-го отдела УГИБДД по республике, сообщает "Russia Today".
Инцидент произошел на 19-м километре дороги Можга - Старый Березняк. По имеющейся информации, водитель иномарки Daewoo Nexia совершил наезд на 63-летнего мужчину, который двигался по проезжей части встречным направлением без световозвращающих элементов. Ранее было сообщено о вынесении приговора водителю, сбившему мотоциклиста, в Магадане.
Венгрия может лишиться права голоса в ЕС
Причина – жесткий вопрос по решению финансирования Украины.
Украинские беженцы стали разменной монетой: США собирается сократить их количество в обмен на помощь ВСУ
Помощь Киеву может быть оказана исключительно на определенных условиях.
Посол Турции в РФ Танжу Бильгич подтвердил сохранение формата "все включено" в отелях Турции и в 2024 году
Он отметил, что многие российские туристы предпочитают посещать Турцию, где предоставляются различные типы размещения, включая "все включено". Посол выразил уверенность в том, что отели, предлагающие этот формат, продолжат предоставлять его и в следующем году, обеспечивая туристам разнообразные варианты размещения, сообщает ТАСС.
Ученые разработали добавку для продления жизни
Научные исследования, проведенные на мышах, демонстрируют потенциал пищевой добавки с астаксантином для продления жизни. Эксперимент показал, что данная добавка эффективно снижает воспаление и увеличивает продолжительность жизни мышей на 12%.