По факту ДТП в Хабаровске Бастрыкин поручил возбудить дело

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил начать уголовное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия в Хабаровске. В этом инциденте маршрутный автобус столкнулся с троллейбусом, что привело к травмированию семи человек. Об этом сообщили в Следственном комитете.
"Председатель Следственного комитета России поручил временно исполняющему обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, Трубчику Э. А., возбудить уголовное дело и представить отчет о проведенных первоначальных следственных мероприятиях", - говорится в заявлении.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 ноября, и среди пострадавших есть несовершеннолетний. В настоящее время следственные органы Следственного комитета России по Хабаровскому краю проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает ТАСС.
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