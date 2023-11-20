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Эндокринолог Лебедева: самые вредные крупы
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  • Опубликована сегодня в 13:31

Эндокринолог Лебедева: самые вредные крупы

Эндокринолог Диляра Лебедева раскрыла информацию о том, что не все крупы являются однозначно полезными для организма человека, вопреки общему мнению о кашах как здоровой пище.

Манная крупа, изготовленная из мелко перемолотой пшеницы, оказывает негативное воздействие на организм. Состоящая на 70% из крахмала, она быстро повышает уровень сахара в крови, что стимулирует усиленное выделение инсулина.

Даже овсянка быстрого приготовления может причинить вред. Ее употребление связано с возможным набором лишнего веса и риском развития сахарного диабета, сообщает Федерал Пресс.

Лебедева подчеркнула, что овсянка быстрого приготовления практически не содержит питательных веществ, включая клетчатку, что может привести к диабету, избыточному весу и проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Также эксперт рекомендует осторожно относиться к употреблению кукурузной крупы, богатой глюкозой. Подобно овсянке, данная каша может спровоцировать развитие диабета и лишний вес.

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