Эндокринолог Лебедева: самые вредные крупы

Эндокринолог Диляра Лебедева раскрыла информацию о том, что не все крупы являются однозначно полезными для организма человека, вопреки общему мнению о кашах как здоровой пище.
Манная крупа, изготовленная из мелко перемолотой пшеницы, оказывает негативное воздействие на организм. Состоящая на 70% из крахмала, она быстро повышает уровень сахара в крови, что стимулирует усиленное выделение инсулина.
Даже овсянка быстрого приготовления может причинить вред. Ее употребление связано с возможным набором лишнего веса и риском развития сахарного диабета, сообщает Федерал Пресс.
Лебедева подчеркнула, что овсянка быстрого приготовления практически не содержит питательных веществ, включая клетчатку, что может привести к диабету, избыточному весу и проблемам с сердечно-сосудистой системой.
Также эксперт рекомендует осторожно относиться к употреблению кукурузной крупы, богатой глюкозой. Подобно овсянке, данная каша может спровоцировать развитие диабета и лишний вес.
Выход гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro запланирован на март 2024 года
Ранее планировалось выпустить устройство в январе, но, по словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, выход был отложен из-за не завершенного тестирования и неопределенности в стратегии продаж.
NBC: Война в Израиле уронила рейтинг Байдена
Такого низкого уровня у рейтинга Байдена не было несколько лет. Причиной СМИ называют сложившуюся мировую ситуацию.
Ученые предостерегли, что стресс, пережитый в детстве, представляет опасную угрозу для головного мозга
Ученые из Университета штата Огайо предостерегли, что стресс, пережитый в детстве, представляет более опасную угрозу для головного мозга, чем травмы, такие как удары по голове. Исследование, опубликованное в The Ohio State University (OSU), обнаружило, что детский стресс может вызывать эпигенетические изменения в головном мозге, сообщает Газета.Ру.
Эксперты из Роскачества высказали рекомендации по сохранению работоспособности гаджетов на холоде
Один из советов заключается в том, чтобы буквально "согревать" устройство. Например, при пребывании на улице рекомендуется держать телефон в кармане, а при необходимости совершить звонок - использовать Bluetooth-наушники, сообщает Правда.Ру.