В Индии обнаружены окаменелости предка крокодила, возраст которых составляет 250 миллионов лет

Окаменелости были обнаружены в районе Западного Миднапура в штате Западная Бенгалия. Это существо, получившее название Samsarasuchus palemae, считается предком современных крокодилов. Эта находка старше самых древних археологических обнаружений в этом регионе более чем на 200 миллионов лет. Samsarasuchus palemae существовало в триасовый период на суперконтиненте Пангея, который существовал примерно 335-175 миллионов лет назад. Это открытие предоставляет важную информацию о древнем биоразнообразии в Индии, сообщает ТАСС.

Рупендра Кумар Чаттопадхайя, археолог, отметил, что обнаружение останков этого животного указывает на его постоянное обитание в регионе. Ученый подчеркнул схожесть современных крокодилов, обитающих в мангровых зарослях Бенгалии, с их предками, жившими 250 миллионов лет назад.

Исследователи впервые обнаружили окаменелости этого вида в 2015 году внутри горных пород. После предположения, что это вид из семейства Proterosuchidae, они сравнили свои находки с аналогичными в других странах. Эксперты провели анализ, который подтвердил видовую принадлежность окаменелостей и их связь с Proterosuchidae, близкими родственниками архозавров, таких как птицы и динозавры. Эти древние рептилии, вырастая до 1,5-4 метров, проводили большую часть времени под водой, подобно современным крокодилам, с отличием в структуре морды, которая была опущена вниз, что, вероятно, облегчало им ловлю добычи.