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Похитители девочки требовали 1,5 млн рублей, сообщила подруга матери
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  • Опубликована сегодня в 21:03

Похитители девочки требовали 1,5 млн рублей, сообщила подруга матери

Подруга матери пропавшей в Калужской области девочки, которую уже нашли, рассказала, что в день похищения неизвестные требовали выкуп в размере 1,5 миллиона рублей за возвращение ребёнка, сообщает Russia Today.

По словам Елены, семья девочки имела возможность собрать указанную сумму, однако возникла сложность в том, что похитители настаивали на получении криптовалюты. Она также уточнила, что в день исчезновения ребёнка гражданский супруг Ирины, Михаил, был приговорён к трём годам заключения (предположительно, за кражу).

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