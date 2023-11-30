Похитители девочки требовали 1,5 млн рублей, сообщила подруга матери

Подруга матери пропавшей в Калужской области девочки, которую уже нашли, рассказала, что в день похищения неизвестные требовали выкуп в размере 1,5 миллиона рублей за возвращение ребёнка, сообщает Russia Today.
По словам Елены, семья девочки имела возможность собрать указанную сумму, однако возникла сложность в том, что похитители настаивали на получении криптовалюты. Она также уточнила, что в день исчезновения ребёнка гражданский супруг Ирины, Михаил, был приговорён к трём годам заключения (предположительно, за кражу).
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