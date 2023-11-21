Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России, после чего удалил и извинился

Европарламент распространил во вторник утром карту, на которой Крым был отмечен как часть России. Однако позже они удалили этот пост и предоставили извинения за допущенную ошибку.

"Благодарим всех, кто указал на нашу ошибку в утренней инфографике. Мы приносим извинения за этот прокол и работаем над его исправлением. Обновленная версия будет опубликована в ближайшее время".

Позднее Европарламент опубликовал "обновленную версию" карты, на которой Крым был представлен как часть Украины.