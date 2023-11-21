Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России, после чего удалил и извинился

Европарламент распространил во вторник утром карту, на которой Крым был отмечен как часть России. Однако позже они удалили этот пост и предоставили извинения за допущенную ошибку.
"Благодарим всех, кто указал на нашу ошибку в утренней инфографике. Мы приносим извинения за этот прокол и работаем над его исправлением. Обновленная версия будет опубликована в ближайшее время".
Позднее Европарламент опубликовал "обновленную версию" карты, на которой Крым был представлен как часть Украины.
Египтолог озвучил загадку более важную, чем Сфинкс
Последнее исследование ученых из Нью-Йоркского университета было посвящено древнейшему из сохранившихся монументальных памятников в мире — египетскому Большому Сфинксу.
С использованием спутников ученые нашли следы древней цивилизации в Сербии
Группа исследователей из Университетского колледжа Дублина, совместно с учеными из Сербии и Словении, проанализировала спутниковые снимки Южно-Карпатского бассейна в Центральной Европе.
Дали отсчет 100 дней до Всемирного фестиваля молодежи на ВДНХ
Старт обратного отсчета ста дней до начала Всемирного фестиваля молодежи был запущен в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
Онколог Иванов: кофе может помочь в предотвращении рака печени
Онколог Антон Иванов утверждает, что кофе может оказывать благоприятное воздействие на онкологических пациентов и служить профилактикой некоторых видов рака.