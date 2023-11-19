В ДТП в Крыму погибли четыре человека

Четыре человека потерпели гибель в результате столкновения двух автомобилей в окрестностях села Николаевка в Крыму, как сообщает Telegram-канал местной прокуратуры. Согласно предоставленной информации, сегодня автомобиль Lada Kalina, двигаясь в районе села Николаевка Советского района, выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2104.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия погибли водители обоих автомобилей и два пассажира, находившиеся в транспортных средствах. В официальном сообщении отмечается: "Водители автомобилей и два пассажира, находившихся в транспортных средствах, скончались от полученных травм", сообщает ТАСС.

На данный момент проводится проверка по факту ДТП, и прокуратура приняла под контроль расследование обстоятельств произошедшего.