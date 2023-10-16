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Россияне теперь могут запрещать себе кредиты
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  • Опубликована сегодня в 16:32

Россияне теперь могут запрещать себе кредиты

Глава комитета по финансовым рынкам и банкам Анатолий Аксаков подчеркнул, что с 1 июня 2024 года россияне смогут запрещать себе брать кредиты, как сообщает РИА Новости.

По его мнению, порталу госуслуг потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться к новым требованиям.

Ранее было объявлено, что снижение уровня одобрения кредитов в России, вызванное вступлением в силу новых стандартов Банка России с 1 октября, может оказать негативное воздействие как на рынок в целом, так и на граждан. Экономист Андрей Бархота в своей статье "Проблемы кредитования" отметил, что большая часть новых потребительских кредитов предназначена для погашения существующих долгов и устранения финансовых затруднений.

Бархота предполагает, что последствия этих ограничений могут быть серьезными и влиять на социальное положение граждан. Он также не исключает, что более 70% заявителей, отклоненных банками, обратятся к кредитным брокерам и микрофинансовым организациям для получения финансирования на более гибких условиях.

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