Россияне теперь могут запрещать себе кредиты

Глава комитета по финансовым рынкам и банкам Анатолий Аксаков подчеркнул, что с 1 июня 2024 года россияне смогут запрещать себе брать кредиты, как сообщает РИА Новости.
По его мнению, порталу госуслуг потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться к новым требованиям.
Ранее было объявлено, что снижение уровня одобрения кредитов в России, вызванное вступлением в силу новых стандартов Банка России с 1 октября, может оказать негативное воздействие как на рынок в целом, так и на граждан. Экономист Андрей Бархота в своей статье "Проблемы кредитования" отметил, что большая часть новых потребительских кредитов предназначена для погашения существующих долгов и устранения финансовых затруднений.
Бархота предполагает, что последствия этих ограничений могут быть серьезными и влиять на социальное положение граждан. Он также не исключает, что более 70% заявителей, отклоненных банками, обратятся к кредитным брокерам и микрофинансовым организациям для получения финансирования на более гибких условиях.
Папа Римский: лишение людей доступа к пище и воде — это унижение их человеческого достоинства
Папа Римский Франциск назвал недопустимым тот факт, что многие люди лишены доступа к важным ресурсам, таким как вода и еда.
Глава МВД Франции связал убийство учителя и текущие события на Ближнем Востоке
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен утверждает, что существует связь между нападением на школу на севере страны, где был убит учитель, и нарастающим кризисом на Ближнем Востоке.
В мае медучреждениям направят 675 млн рублей на выплаты работникам
Правительство Российской Федерации выдало указание Министерству труда на выделение бюджетных средств в размере более 675 миллионов рублей в 2023 году.
Wildberries решили убрать комиссию за использование карт Visa и Mastercard для оплаты
Компания Wildberries объявила об отмене ранее введенной комиссии при оплате заказов карточками Visa и Mastercard.