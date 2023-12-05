10 человек погибли в ДТП в Гондурасе

Не менее десяти человек погибли, а двадцать получили травмы в результате аварии автобуса в городе Таланга в Гондурасе, по информации, предоставленной газетой La Prensa. Согласно этим данным, транспортное средство опрокинулось и упало с моста, сообщает ТАСС.
Пострадавших решено транспортировать в больницу при помощи вертолета ВВС Гондураса. Президент республики Сиомара Кастро выразила слова соболезнования в связи с этой трагедией.
Об убийстве своего солдата на границе с Израилем Ливан проинформирует Совбез ООН
Правительство Ливана планирует информировать Совет Безопасности ООН о случившемся убийстве своего военнослужащего на границе с Израилем.
Курс нацвалюты до рекордных 36,69 гривны за $1 девальвировал Нацбанк Украины
На межбанковских торгах Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны до исторического минимума - 36,69 гривны за один доллар, как сообщает украинское издание "Страна".
В Москве с 2024 года минимальный размер зарплаты составит почти 29,4 тыс. рублей
Согласно решению Московской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, с 1 января 2024 года минимальная заработная плата в Москве будет установлена на уровне 29 389 рублей
14 детских летних лагерей до 2030 года планируют восстановить в Дагестане
Власти Дагестана стремятся к восстановлению деятельности 14 детских летних оздоровительных лагерей к 2030 году.