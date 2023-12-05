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10 человек погибли в ДТП в Гондурасе
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  • Опубликована сегодня в 20:38

10 человек погибли в ДТП в Гондурасе

Не менее десяти человек погибли, а двадцать получили травмы в результате аварии автобуса в городе Таланга в Гондурасе, по информации, предоставленной газетой La Prensa. Согласно этим данным, транспортное средство опрокинулось и упало с моста, сообщает ТАСС.

Пострадавших решено транспортировать в больницу при помощи вертолета ВВС Гондураса. Президент республики Сиомара Кастро выразила слова соболезнования в связи с этой трагедией.

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