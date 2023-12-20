Охлобыстин о своём ранении: "От пули трещина в ребре"

Иван Охлобыстин поделился информацией о последствиях своего ранения, полученного в Донбассе. Актер, известный по роли в сериале "Интерны", сообщил о том, что он был подвергнут обстрелу во время отправки гуманитарной помощи в регион.

Однако благодаря бронежилету ему удалось избежать серьезных последствий. Охлобыстин отметил, что результатом атаки стало лишь трещина в ребре, согласно диагнозу врачей. В заключение, актер призвал своих поклонников не переживать за его состояние.