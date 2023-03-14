В России фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 19%, зарегистрировано почти 760 тыс. случаев", — отметили в ведомстве.
У берегов Колумбии задержали субмарину, перевозившую крупную партию кокаина
На борту подводной лодки обнаружено два трупа и более 2,5 тонны наркотиков.
Пассажиры теперь могут потребовать компенсацию морального вреда от перевозчика за опоздавший или не приехавший автобус
Прецедентом стало дело жителя Наро-Фоминска, который чуть не опоздал на поезд из-за задержки автобуса.
В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов
Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий