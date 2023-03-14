В России фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 19%, зарегистрировано почти 760 тыс. случаев", — отметили в ведомстве.