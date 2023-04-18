В России выявили подвариант коронавирусной инфекции арктур. Об этом сообщает РИА Новости. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что данная информация была доведена до регионов страны. Отмечается, что инфекция протекает в легкой форме.
Арктур может обладать высокой заразностью, но не патогенностью.
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