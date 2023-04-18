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  • Опубликована сегодня в 19:45

В России выявили подвариант COVID-19

В России выявили подвариант коронавирусной инфекции арктур. Об этом сообщает РИА Новости. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что данная информация была доведена до регионов страны. Отмечается, что инфекция протекает в легкой форме.

Арктур может обладать высокой заразностью, но не патогенностью.

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