В России выявили подвариант коронавирусной инфекции арктур. Об этом сообщает РИА Новости. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что данная информация была доведена до регионов страны. Отмечается, что инфекция протекает в легкой форме.

Арктур может обладать высокой заразностью, но не патогенностью.