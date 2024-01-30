Ученые переделали частицы ДНК в мощную вакцину от ковида

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) и Института Рагона при Гарвардском университете разработали инновационную вакцину против коронавируса SARS-CoV-2. Новый препарат основан на использовании частиц ДНК, которые были модифицированы для приобретения сходства с вирусами. Эти исследования были опубликованы в научном журнале Nature Communications (NatComms).
Вакцина включает в себя ДНК-каркас, на котором находится множество копий вирусного антигена. В отличие от предыдущих вакцин подобного рода, которые использовали белковую основу, новый препарат позволяет избежать возникновения нежелательного иммунного ответа, который отвлекает защитные механизмы организма от основной цели.
Эксперименты, проведенные на мышах, продемонстрировали, что ДНК-основа вакцины лишена этого недостатка.
Профессор биоинженерии MIT, Марк Бат, отметил: "Для эффективного нейтрализации вируса SARS-CoV-2 необходима вакцина, способная вызывать антитела к части рецептор-связывающего домена (РСД) шипового белка вируса. Используя ДНК в качестве основы, мы избегаем появления антител, которые могут отвлечь иммунитет от целевого белка. Это сосредотачивание антител на конкретном антигене является ключевым достижением".
Исследователи утверждают, что такой подход эффективно стимулирует В-клетки (клетки, ответственные за производство антител) и может упростить создание вакцин против устойчивых вирусов, включая ВИЧ, грипп и вызывающий COVID-19. В отличие от Т-клеток, B-клетки могут долгие годы оставаться в организме.
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