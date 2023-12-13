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Российские ученые выяснили, как ковид поражает легкие у детей
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  • Опубликована сегодня в 0:19

Российские ученые выяснили, как ковид поражает легкие у детей

Ученые из Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета выяснили, что у детей COVID-19 в первую очередь повреждает эндотелий сосудов легких. Это открытие, сделанное при изучении ткани легких у умерших детей от последствий коронавирусной инфекции, может способствовать разработке более эффективных препаратов для защиты сосудистой стенки от вирусного воздействия.

Исследование начато в 2020 году, и его результаты опубликованы в мировых научных изданиях, включая швейцарский журнал. Ректор университета подчеркнул, что в настоящее время ученые проводят сравнительный анализ течения заболевания у взрослых и детей, сообщает ТАСС.

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