Российские ученые выяснили, как ковид поражает легкие у детей

Ученые из Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета выяснили, что у детей COVID-19 в первую очередь повреждает эндотелий сосудов легких. Это открытие, сделанное при изучении ткани легких у умерших детей от последствий коронавирусной инфекции, может способствовать разработке более эффективных препаратов для защиты сосудистой стенки от вирусного воздействия.

Исследование начато в 2020 году, и его результаты опубликованы в мировых научных изданиях, включая швейцарский журнал. Ректор университета подчеркнул, что в настоящее время ученые проводят сравнительный анализ течения заболевания у взрослых и детей, сообщает ТАСС.