Ученые из России обнаружили изменения в мозговой активности у переболевших COVID-19

Анализ показал, что вирус влияет на левое полушарие, ответственное за речевые функции, что может привести к трудностям с выбором слов и другим дефектам речи.

Установленные паттерны активности, такие как снижение низких частот ЭЭГ и подавление альфа-ритма, могут свидетельствовать о тревожных и депрессивных состояниях. До 10% пациентов с нейроковидом сохраняют патологии речевых и когнитивных функций в течение более трех месяцев.

Эти результаты позволяют разрабатывать новые методы реабилитации для пост-COVID-ных пациентов, учитывая возможные воздействия воспаления в мозге на кровоснабжение и питание.