Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.12.2023 : 89,7619
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.12.2023 : 97,9126
Ученые из России обнаружили изменения в мозговой активности у переболевших COVID-19
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 21:39

Ученые из России обнаружили изменения в мозговой активности у переболевших COVID-19

Анализ показал, что вирус влияет на левое полушарие, ответственное за речевые функции, что может привести к трудностям с выбором слов и другим дефектам речи.

Установленные паттерны активности, такие как снижение низких частот ЭЭГ и подавление альфа-ритма, могут свидетельствовать о тревожных и депрессивных состояниях. До 10% пациентов с нейроковидом сохраняют патологии речевых и когнитивных функций в течение более трех месяцев.

Эти результаты позволяют разрабатывать новые методы реабилитации для пост-COVID-ных пациентов, учитывая возможные воздействия воспаления в мозге на кровоснабжение и питание.

Мир

Политолог Абовян объяснил причины переизбрания Николы Пашиняна в Армении

Политолог Абовян объяснил причины переизбрания Николы Пашиняна в Армении

Арман Абовян в интервью рассказал о том, как Никол Пашинян смог удержаться у власти после поражения в 44-дневной войне в Нагорном Карабахе.

Читать полностью
Дипломаты США на Ближнем Востоке предупреждают об ущербе для репутации страны в связи с позицией по конфликту

Дипломаты США на Ближнем Востоке предупреждают об ущербе для репутации страны в связи с позицией по конфликту

Сотрудники внешнеполитического ведомства выражают обеспокоенность "серьезным вредом".

Читать полностью

Общество

Ученые сообщают, что человеческому здоровью может навредить даже завышение

Ученые сообщают, что человеческому здоровью может навредить даже завышение "хорошего" холестерина в крови

Специалисты университета Монаша обнаружили, что высокий уровень "хорошего" холестерина в крови связан с увеличением риска развития деменции у пожилых людей.

Читать полностью
Ученые выявили связь между уровнем образования и психическим здоровьем

Ученые выявили связь между уровнем образования и психическим здоровьем

Люди с высшим образованием более подвержены депрессии и тревожности, чем те, кто имеет более низкий уровень образования, утверждают ученые из Университетского колледжа Лондона в исследовании, опубликованном в The Lancet.

Читать полностью

Новости