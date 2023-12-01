Ученые из России обнаружили изменения в мозговой активности у переболевших COVID-19

Анализ показал, что вирус влияет на левое полушарие, ответственное за речевые функции, что может привести к трудностям с выбором слов и другим дефектам речи.
Установленные паттерны активности, такие как снижение низких частот ЭЭГ и подавление альфа-ритма, могут свидетельствовать о тревожных и депрессивных состояниях. До 10% пациентов с нейроковидом сохраняют патологии речевых и когнитивных функций в течение более трех месяцев.
Эти результаты позволяют разрабатывать новые методы реабилитации для пост-COVID-ных пациентов, учитывая возможные воздействия воспаления в мозге на кровоснабжение и питание.
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