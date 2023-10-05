В Казахстане обнаружен новый штамм "эрис" коронавируса

Министерство здравоохранения Казахстана сообщило о выявлении нового штамма коронавируса, который назвали "эрис". Министр здравоохранения Казахстана, Ажар Гиният, подчеркнула, что вирус продолжает мутировать, и различные его штаммы регистрируются в стране.
Она также отметила, что большинство случаев заболевания омикрон-штаммом и его подвидами проходит в легкой или средней форме, и в настоящее время в стране госпитализированы 35 пациентов с коронавирусной инфекцией, в основном пожилых людей с сопутствующими заболеваниями.
Индия поддерживает дипломатическое урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе
Ариндам Багчи выразил беспокойство по поводу событий в Нагорном Карабахе.
Таинственное заболевание поразило не менее чем 90 школьниц в Кении
Минимум 90 школьниц пострадали от неизвестного заболевания, которое быстро распространилось и вызывает паралич ног.
Банк России устанавливает официальные курсы валют на 6 октября 2023 года
Банк России установил официальный курс доллара на уровне 99,6762 рубля.
Источник, близкий к Игорю Николаеву, поделился, что с ним все хорошо
Певец и композитор успешно прошел операцию и находится дома, где проходит процесс реабилитации.