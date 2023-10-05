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В Казахстане обнаружен новый штамм
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  • Опубликована сегодня в 15:45

В Казахстане обнаружен новый штамм "эрис" коронавируса

Министерство здравоохранения Казахстана сообщило о выявлении нового штамма коронавируса, который назвали "эрис". Министр здравоохранения Казахстана, Ажар Гиният, подчеркнула, что вирус продолжает мутировать, и различные его штаммы регистрируются в стране.

Она также отметила, что большинство случаев заболевания омикрон-штаммом и его подвидами проходит в легкой или средней форме, и в настоящее время в стране госпитализированы 35 пациентов с коронавирусной инфекцией, в основном пожилых людей с сопутствующими заболеваниями.

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