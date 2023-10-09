В ВОЗ срочно призвали вакцинироваться из-за угрозы COVID-19 и гриппа

В свете угрозы COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала всех лиц, не имеющих защиты от этого вируса и сезонного гриппа, особенно тех, кто входит в группу риска, немедленно пройти вакцинацию, сообщает пресс-служба ВОЗ.
"Люди, которые остаются не защищенными как от COVID-19, так и от сезонного гриппа, особенно наиболее уязвимые и подверженные риску, должны принять любое предложение о вакцинации", — подчеркнула пресс-служба.
В организации также подчеркнули, что вакцинация остается актуальной, и она необходима в периоды пиков заболеваемости, чтобы предотвратить распространение и смягчить последствия респираторных инфекций.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что в этом эпидсезоне следует ожидать несколько волн заболеваний различными инфекциями.
Тимаков также отметил, что в России прогнозируется сложный год с точки зрения заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. Иммунитет у жителей РФ снизился из-за коронавирусной инфекции, которая изменила иммунный ответ и частично стерла иммунологическую память.
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