СК подтвердил возбуждение уголовного дела против создателя «Масяни» Куваева

В отношении Олега Куваева возбуждено уголовное дело по статье 280.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается призывов к деятельности, направленной против безопасности государства, сообщает Telegram-канал "Mash на мойке". Олег Куваев - создатель популярного мультсериала "Масяня".

Дело связано с эпизодом "Идолиады", который Куваев разместил на YouTube, в котором персонаж мультфильма Масяня призывает российских солдат сдаваться в украинский плен через веб-сайт, связанный с Вооруженными силами Украины.

Куваев, когда его спросили об этом деле, сообщил ТАСС, что он еще не получил подтверждения о его возбуждении, и предупредил, что пока слишком рано делать окончательные заявления. Однако пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СК) по Санкт-Петербургу подтвердила возбуждение уголовного дела по статье 280.4.

Рассматриваемая уголовная статья, по которой Куваеву якобы предъявлено обвинение, предусматривает потенциальное тюремное заключение сроком до пяти лет. Статья 280.4 Уголовного кодекса Российской Федерации была введена в действие в июле 2022 года.

В марте 2022 года российский медиарегулятор Роскомнадзор заблокировал сайт, на котором размещались эпизоды мультсериала "Масяня". Решение о блокировке сайта было принято по требованию Генеральной прокуратуры из-за видеоролика, который содержал "ложную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции" с целью дискредитации Вооруженных сил России.