На Пугачеву и Орбакайте подали в суд из-за пирса на их даче

Певице Алле Пугачевой и ее дочери Кристине Орбакайте грозит судебный процесс, связанный с пирсом на их даче. Об этом сообщило АГН "Москва" со ссылкой на Екатерину Белоусову, помощника председателя Солнечногорского городского суда Московской области.

Иск был подан бизнесменом Анатолием Рысковым из Саратова, который объявил о банкротстве в июле 2023 года. Рысков обратился в суд с просьбой обязать знаменитостей разрешить свободный доступ к береговой линии путем "сноса строений", расположенных в фактических границах земельных участков Пугачевой и Орбакайте. Однако в иске не уточняется идентичность структур или их точная природа.

В этом деле также замешан комитет по управлению имуществом администрации Солнечногорска. Суд принял иск к дальнейшему производству, заседание назначено на 31 октября.

Источник, знакомый с ситуацией, указал, что спор, скорее всего, идет о пирсе, расположенном на даче Пугачевой. Ранее аналогичный иск был подан против певца Филиппа Киркорова, причем истец утверждал, что пирс возле дачи Киркорова мешал его рыбной ловле. Однако суд отклонил эти требования.