Суд заключил под стражу мужчину, попытавшегося поджечь кафе в Екатеринбурге

Мужчина, подозреваемый в попытке поджога кафе, заключен под стражу Кировским районным судом Екатеринбурга, об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
"Избрана мера пресечения — содержание под стражей по 29 ноября", — сообщила собеседница агентства, уточнив, что мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство.
В воскресенье, по информации Telegram-канала Baza, местный житель бросил два коктейля Молотова в кафе "Дамаск" на улице Малышева в Екатеринбурге, однако удалось предотвратить пожар.
Согласно заявлению пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, инцидент произошел после того, как мужчину не пустили в заведение. Важно отметить, что ранее задержанный уже 10 раз привлекался к уголовной ответственности, включая случаи краж и грабежей, и последний раз он отбывал наказание до 4 апреля 2023 года.
Кулеба заявил, что Украина рассматривает только "первосортное" членство в ЕС
Украина стремится к полноправному членству в Евросоюзе, и других альтернативных вариантов интеграции не рассматривает.
Дональд Трамп высказался по поводу иска о мошенничестве против себя
По словам бывшего президента США Дональда Трампа, иск о мошенничестве представляет собой обман и фальшивое обвинение.
Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,03-1,53%
На начало торгов в понедельник российский рынок акций выглядел обнадеживающе, однако к закрытию дня проявил негативную динамику.
Во Франции начали процесс вакцинации уток от птичьего гриппа
Фермеры во Франции приступили к процессу вакцинации уток от высокопатогенного гриппа птиц (ВГП) в ответ на серьезную эпидемию.