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Суд заключил под стражу мужчину, попытавшегося поджечь кафе в Екатеринбурге
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  • Опубликована сегодня в 19:33

Суд заключил под стражу мужчину, попытавшегося поджечь кафе в Екатеринбурге

Мужчина, подозреваемый в попытке поджога кафе, заключен под стражу Кировским районным судом Екатеринбурга, об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

"Избрана мера пресечения — содержание под стражей по 29 ноября", — сообщила собеседница агентства, уточнив, что мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство.

В воскресенье, по информации Telegram-канала Baza, местный житель бросил два коктейля Молотова в кафе "Дамаск" на улице Малышева в Екатеринбурге, однако удалось предотвратить пожар.

Согласно заявлению пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, инцидент произошел после того, как мужчину не пустили в заведение. Важно отметить, что ранее задержанный уже 10 раз привлекался к уголовной ответственности, включая случаи краж и грабежей, и последний раз он отбывал наказание до 4 апреля 2023 года.

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