Болгария признана самой несчастной страной в Евросоюзе

Болгария была признана самой несчастной страной в Евросоюзе в 2022 году, согласно данным Евростата. Индекс удовлетворенности жизнью в стране составил 5,6, что является самым низким показателем среди государств ЕС.

Специалисты отмечают, что факторы, такие как возраст, образование и финансовое положение, влияют на уровень удовлетворенности жизнью. Болгария оказалась на последних местах по этому показателю второй год подряд.

Высокие показатели удовлетворенности зафиксированы в Австрии, Финляндии, Польше и Румынии. Отмечено также, что граждане с высшим образованием и высоким доходом обычно более удовлетворены своей жизнью, сообщает РБК.