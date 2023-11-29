Иммунолог Болибок: долгий кашель после ОРЗ вызван бактерией микоплазмой

В этом сезоне многие россияне выражают недовольство тем, что кашель после простуды продолжает беспокоить их в течение продолжительного времени.

Врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок предложил несколько возможных причин такого затяжного кашля, включая мутацию коронавируса, коклюш, аллергии и распространение бактерии Mycoplasma pneumoniae. Эта бактерия, по словам врача, стала широко распространенной в России в конце 90-х и 2000-х годах, и возможно, ее вновь можно выявить при тестировании.

Врач также отметил, что кашель может быть вызван погодными условиями, такими как раннее наступление осени, и рекомендовал обратиться к врачу при длительных симптомах.