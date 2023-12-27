Названа стоимость "голой вечеринки" Ивлеевой

Организаторы проведения скандальной "голой вечеринки" в клубе Mutabor в Москве, под руководством телеведущей Анастасии Ивлеевой, заплатили за аренду заведения сумму в 3,6 миллиона рублей, как сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник. Из этой суммы 2,6 миллиона рублей были выделены на услуги по аренде согласно заключенному контракту, а дополнительно 1,064 миллиона рублей были потрачены на режиссуру самого мероприятия.
По предварительным данным, руководство и персонал клуба не были осведомлены о деталях мероприятия, представленного изначально как фотовыставка. Подробности стали известны только в ходе проведения самого мероприятия.
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