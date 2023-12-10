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Китайский марсоход
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  • Опубликована сегодня в 15:35

Китайский марсоход "Чжужун" обнаружил под поверхностью Марса многоугольные структуры на глубине 35 метров

Установленный на борту георадар RoPeR выполнял радиолокационную съемку и магнитометрическое картирование.

Марсоход передал на Землю 940 гигабайт данных, подтверждая наличие подповерхностного льда и гидратированных минералов. Ученые предполагают, что структуры формировались после "влажной" эпохи Марса, в результате замерзания и оттаивания воды, что свидетельствует о климатическом изменении на планете, сообщает РИА Новости.

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