Депздрав Москвы оценил эпидобстановку Covid-19

Она соответствует стандартному сезону простудных заболеваний. То же самое относится и к ОРВИ и пневмонии. По информации из Telegram-канала соответствующего ведомства, в городе нет отмеченного увеличения числа госпитализаций. Подчеркивается, что в столице имеется достаточное количество койкомест для приема пациентов с инфекционными заболеваниями, сообщает "Говорит Москва".