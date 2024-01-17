Лариса Гузеева показала одно из сложнейших блюд

Лариса Гузеева представила своё кулинарное творение в виде фотографии в запрещённой социальной сети. На снимке видны два яйца, плавающих в бульоне.

Телеведущая описала это блюдо как одно из сложнейших, при этом подчеркнув, что она не смеется. Подписчики высоко оценили её старания, комментируя визуальные детали бульона и предполагая его состав.