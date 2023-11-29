Китай готовит $127 млрд для спасения отрасли жилищного строительства

Пекин разработал обширный план по выведению отрасли жилищного строительства Китая из кризиса, сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на свои источники.

Рынок недвижимости составлял около 25% ВВП Китая, однако с 2021 года, после дефолта гиганта Evergrande, столкнулся с трудными временами.

По информации газеты, китайские власти планируют предоставить директивную помощь в размере 127 миллиардов долларов 50 крупнейшим застройщикам страны. Также будет реализована программа по стимулированию строительства инфраструктуры и реновации жилья на сумму 1 триллиона юаней.

"Эти меры должны частично рефинансировать застройщиков и поддержать спрос", — прокомментировал источник в компании Dragonomics.

Однако, по мнению аналитика этой компании, полное восстановление рынка может занять продолжительное время из-за снижения продаж недвижимости на 30%.

Как указывает газета, после краха Evergrande в 2020 году десятки застройщиков оказались на грани дефолта, оставив тысячи поставщиков и подрядчиков неоплаченными. Тем не менее меры поддержки могут стабилизировать ситуацию и восстановить доверие покупателей.