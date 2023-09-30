Конгрессмены США утвердили проект финансирования правительства

Палата представителей Конгресса США приняла решение о продлении финансирования работы правительства страны на 45 дней, при этом исключив помощь Украине из данного проекта.
Официальное голосование проводилось через веб-сайт нижней палаты законодательного органа. Теперь данную инициативу должен утвердить Сенат. В случае положительного решения, она будет направлена президенту США Джо Байдену.
Ему предстоит подписать документ до воскресенья по местному времени (07:00 мск 1 октября), чтобы избежать приостановки работы федерального правительства.
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