Шольц заявил, что на G20 призвал Путина закончить конфликт на Украине

Канцлер Германии, Олаф Шольц, заявил, что в рамках онлайн-саммита G20 он обратился к президенту России, Владимиру Путину, призывая завершить конфликт на Украине. Шольц также подчеркнул необходимость вывода российских войск с территории Украины.

В ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии, Джорджей Мелони, Шольц подчеркнул, что Германия поддерживает стремление к длительному и справедливому миру в Украине на основе Устава ООН, выражая готовность поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

В своем выступлении Путин подчеркнул необходимость найти пути для прекращения украинской трагедии.